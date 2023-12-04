وصفة مغربية فعّالة لتفتيح لون البشرة بغضون 3 أيام فقط

العالم- الصحة

يعتبر الاعتماد على الوصفات المغربية أمرًا شائعًا بين النساء المغربيات، حيث تحتوي هذه الخلطات على مكونات طبيعية تمد البشرة بالفيتامينات والمعادن الضرورية لتغذيتها وحمايتها من مشاكل الجلد.

1. خلطة الطمي المغربي والزبادي:

المكونات:

كوب من الطمي المغربي.

نصف كوب من ماء البطاطس.

نصف كوب من الزبادي.

الخطوات:

اخلطي الطمي المغربي مع ماء البطاطس والزبادي حتى تحصلي على خليط متجانس.

اتركي الخليط لمدة خمس دقائق.

ضعي الماسك على وجهك لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

2. خلطة الحليب والعسل:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الماء.

الخطوات:

اخلطي الطحين والماء والعسل وعصير الليمون والحليب جيدًا.

ادهني بشرتك بالخليط واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

3. خلطة الجلسرين والليمون:

المكونات:

نصف ليمونة.

ملعقة من الجلسرين.

الخطوات:

اعصري نصف الليمونة وأضيفي الجلسرين.

اخلطي الخليط جيداً.

ضعيه على وجهك حتى يجف.

افركي وجهك برفق ثم اشطفيه بالماء.

باستمرارية استخدام هذه الخلطات، ستحصلين على بشرة متألقة وأكثر إشراقًا في غضون أيام قليلة.

يُفضل تطبيق الوصفات بانتظام لتحقيق أفضل النتائج، ويُنصح بالتشاور مع الطبيب قبل تجربة أي علاج للتأكد من ملائمته للحالة الفردية.