فيديو خاص: حركة هجرة جديدة في قطاع غزة؟!

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة: الجيش الاسرائيلي يحاول كسب كل دقيقة من الصمت العربي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق ابناء القطاع في الشمال والجنوب، حيث تتعرض كل المناطق فيه الى القصف الشديد والعنيف بالطائرات والمدفعية ومن البحر.

واضاف مراسلنا: مازالت اعداد الشهداء والمصابين ترتفع جراء العدوان المستمر على خان يونس وديرالبلح، مشيرا الى ان آخر احصائية اعلنتها وزارة الصحة هي 15899 شهيدا، مشيرا الى ان القصف العنيف يتواصل على الشجاعية شمال القطاع.

وتابع ان الجيش الاسرائيلي يمنع سكان الشمال من المغادرة باتجاه الجنوب، والحركة توقفت، فيما تجري حركة نزوح في الشمال من الشرق باتجاه الغرب، وفي الجنوب من خان يونس الى رفح والمحافظة الوسطى.

واعتبر مراسل قناة العالم ان الحالة الانسانية وتأمين المستلزمات الغذائية صعبة للغاية لانه لم يصل اي امدادات في المواد الاساسية منذ عودة العدوان، وتقدم قوات الاحتلال في بعض مناطق القطاع، مشيرا الى ان بعض مناطق القطاعه تعاني من ازمة غذائية كبيرة.

المزيد من التفاصيل المهمة من القطاع في سياق هذا الفيديو ...