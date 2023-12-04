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استشهاد 50 فلسطينيا في غارة الاحتلال على مدرستين شمال غزة

استشهاد 50 فلسطينيا في غارة الاحتلال على مدرستين شمال غزة
الإثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

استشهد 50 فلسطينيا على الأقل وأصيب المئات، مساء الاثنين، إثر سلسلة غارات الاحتلال على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

العالم-فلسطين

وقالت وكالة "وفا" إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة.

وأضافت أنه جرى نقل عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف تواجهة صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لإجلاء الشهداء والمصابين، نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.

يذكر أن مركزي الإيواء في مدرستي صلاح الدين وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، يتلقيان الرعاية من جمعية البركة الجزائرية.

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