استشهاد 50 فلسطينيا في غارة الاحتلال على مدرستين شمال غزة

العالم-فلسطين

وقالت وكالة "وفا" إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة.

وأضافت أنه جرى نقل عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف تواجهة صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لإجلاء الشهداء والمصابين، نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.

يذكر أن مركزي الإيواء في مدرستي صلاح الدين وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، يتلقيان الرعاية من جمعية البركة الجزائرية.