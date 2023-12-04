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"سرايا القدس" و"كتائب القسام" تكشفان عن خوض معارك ضارية في خانيونس

الإثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" مساء الاثنين، أن مقاتليهم يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات جيش الاحتلال في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خانيونس.

العالم-فلسطين

وأكدت كتائب "القسّام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها أنها استهدفت ناقلتي جند ودبابة، وجاء في بيانها: "مجاهدو القسام يستهدفون ناقلتي جند ودبابة صهيونية بعبوة شواظ وقذائف "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس".

من جهتها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال، وجاء في بيانها: "يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خانيونس".

وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة الماضية، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن جيش الاحتلال يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع، 70% منهم من الأطفال والنساء.

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