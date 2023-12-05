فيديو.. إزاحة الستار عن أول راجمة صواريخ مصرية!

العالم - مصر

وأعلن عن أول راجمة صواريخ في مصر وهي رعد 200، وتلك المركبة تم تصميمها وتصنيعها بأيادي مصرية خالصة في الإنتاج الحربي، ومزودة بمحرك 385 حصانا، وتحمل قاذف صواريخ 122 مل، كما يتم التحكم داخليا من الكابينة كهربائيا، كما أن نظام الرماية أحادي أو بنظام الرشقات، كما أن الكابينة مكيفة، وتم تجربتها المسير عليها بنجاح، وتم تجربة رماية.

وكان من أهم المنتجات المصرية بالتعاون مع أكبر شركة لإنتاج الصلب في مصر، وهو الصلب المدرع، يتم إنتاجه بسمكات من 4 مل حتى 15 مل بمستويات حماية من 762 فى 39 حتى 762 فى 54، كما أن أول مركبة مدرعة تستخدم هذا الصلب فى مصر هى النسخة الثانية من سيناء 200، والتى تم تعديل بعض مواصفاتها طبقًا لمطالب سلاح المشاة فى القوات المسلحة.

(مصادر مصرية)