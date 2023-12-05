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الكشف عن خطة للاحتلال لإغراق أنفاق غزة!

الكشف عن خطة للاحتلال لإغراق أنفاق غزة!
الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

كشف مسؤولون أمريكيون أنّ كيان الإحتلال يقوم حالياً  بتجميع نظام من المضخات الكبيرة التي يمكن استخدامها لإغراق شبكة أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحت قطاع غزة بمياه البحر، وهو تكتيك يمكن أن يدمر الأنفاق ولكنه يهدد، أيضاً، إمدادات المياه في غزة، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

العالم - فلسطين

وبحسب ما ورد في الصحيفة، فقد انتهى جيش الاحتلال من تجميع مضخات كبيرة لمياه البحر على بعد ميل تقريباً شمال مخيم الشاطئ للاجئين في منتصف الشهر الماضي تقريباً.

ويمكن لكل مضخة من المضخات الخمس على الأقل سحب المياه من البحر الأبيض المتوسط ​​ونقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة إلى الأنفاق، مما يؤدي إلى إغراقها في غضون أسابيع.

وكشف مسؤولون أنّ تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة أولا بالخيار في أوائل الشهر الماضي، مما أثار نقاشا يزن جدوى العملية وتأثيرها على البيئة مقابل القيمة العسكرية لتعطيل الأنفاق.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يعرفون مدى قرب تنفيذ الخطة، وأكدوا أنّ تل ابيب لم تتخذ قرارا نهائياً بالمضي قدما ولم تستبعد الخطة.

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