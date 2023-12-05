الكشف عن خطة للاحتلال لإغراق أنفاق غزة!

العالم - فلسطين

وبحسب ما ورد في الصحيفة، فقد انتهى جيش الاحتلال من تجميع مضخات كبيرة لمياه البحر على بعد ميل تقريباً شمال مخيم الشاطئ للاجئين في منتصف الشهر الماضي تقريباً.

ويمكن لكل مضخة من المضخات الخمس على الأقل سحب المياه من البحر الأبيض المتوسط ​​ونقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة إلى الأنفاق، مما يؤدي إلى إغراقها في غضون أسابيع.

وكشف مسؤولون أنّ تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة أولا بالخيار في أوائل الشهر الماضي، مما أثار نقاشا يزن جدوى العملية وتأثيرها على البيئة مقابل القيمة العسكرية لتعطيل الأنفاق.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يعرفون مدى قرب تنفيذ الخطة، وأكدوا أنّ تل ابيب لم تتخذ قرارا نهائياً بالمضي قدما ولم تستبعد الخطة.