بالفيديو.. ما هي تطورات المشهد في الجنوب اللبناني؟

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان هذه المواجهات لازالت ضمن قواعد الاشتباك وقد يتجاوزها الاحتلال احياتا باعتداءاته وما يستوجب رد المقاومة المناسب لها.

واضاف ان منطقة شرق الخيام وسهل الماري والمجيدية والتلال التي تطل على كفر شوبا ومزارع شبعا تتعرض لقصف عنيف من مدفعية الاحتلال.

وتابع ان القصف متواصل حاليا على بلدة ميس الجبل وان الغارات ادت الى اضرار جسيمة في بلدة العديسي.

واشار الى ان القصف الفسفوري لازال يسيطر على اعتداءات الاحتلال ويتركز في المناطق الخضراء في جنوب لبنان والمناطق التي تحاذي فلسطين المحتلة.

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