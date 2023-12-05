هجوم صاروخي لحزب الله على موقع زبدين 'الإسرائيلي'

العالم - لبنان

وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من قبل ‏ظهر ‌‏يوم الثلاثاء 5-12-2023 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ وتم اصابته اصابة مباشرة.‏



‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 5-12-2023 م ‌‎ ‎

‏21 جمادى الأولى 1445 هـ