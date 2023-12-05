هجوم صاروخي لحزب الله على موقع زبدين 'الإسرائيلي'

العالم - لبنان
وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من قبل ظهر يوم الثلاثاء 5-12-2023 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وتم اصابته اصابة مباشرة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الاثنين 5-12-2023 م
21 جمادى الأولى 1445 هـ