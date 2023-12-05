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هجوم صاروخي لحزب الله على موقع زبدين 'الإسرائيلي'

هجوم صاروخي لحزب الله على موقع زبدين 'الإسرائيلي'
الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

استمرارا لدعم المقاومة في غزة، هاجمت قوات "حزب الله" اللبناني موقع "زبدين" لقوات الاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ .

العالم - لبنان

وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من قبل ‏ظهر ‌‏يوم الثلاثاء 5-12-2023 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ وتم اصابته اصابة مباشرة.‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الاثنين 5-12-2023 م ‌‎ ‎
‏21 جمادى الأولى 1445 هـ

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