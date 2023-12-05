الاحتلال يحاصر مستشفيات جنين لمنع وصول الإصابات + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أشارت الزميلة راية عروق إلى أن تطورات جديدة تشهدها الضفة الغربية، حيث شهدت أغلب مدن الضفة اقتحامات عنيفة، كان آخرها في مخيم قلنديا صباح اليوم، حيث سجل شهيدا جديداً في مخيم قلنديا.

وأكدت أن الضفة تشهد حربا منذ 60 يوما حيث فتح الاحتلال جبهات حرب في الضفة الغربية، وخاصة في مخيمات شمال الضفة قبل أن ينقلها إلى المخيمات في رام الله وسائر المدن.

وأوضحت أنه تم يوم أمس اقتحام مخيم جنين بأكثر من 50 آلية عسكرية مددجة، ترافقها جرافات، وقالت إن الاقتحام كان عنيفاً مثل السابقات، حيث حاصر المخيم من كافة محاوره.

وأضافت أن الاحتلال حاصر المستشفيات القريبة من مخيم جنين وذلك لمنع وصول الإصابات إلى مستشفيات المدينة، وأكدت أن الاقتحام تزامن مع تحليق منخفض لطائرات مسيرة منذ عصر الأمس.

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