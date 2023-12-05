شاهد..ماذا فعلت الجالية اليمنية في طهران لشهداء العالم الاسلامي؟

العالم - مراسلون

معرض الشهداء في العاصمة طهران أقيم تخليدا لشهداء اليمن وشهداء عملية طوفان الأقصى ومحور المقاومة الذين سقطوا خلال الحروب مع العدوان، وكذلك تكريما لأرواح شهداء العالم الإسلامي. معرض اقامته منظمة الجالية اليمنية واتحاد الطلاب اليمنيين ليعرف الجمهور بمظلومية الشهداء الذين سقطوا في طريق محور المقاومة.

وقال القيادي في حركة أنصار الله، محسن صالح الحمزي، ان، نحن في معرض الشهداء في طهران الذي يضم كثيرا من الشهداء الملسمين من ايران واليمن وغيرهم وهذه المناسبة العظيمة على قلوب الامة الاسلامية جميعا خصوصا محور الجهاد والمقاومة التي اثبتت ان هذه الدماء الطاهرة التي اختلطت كلها لترفع شأن الامة وتعيدها الى ماضي عزها ومجدها".

ضم المعرض صورا لشهداء سقطوا في أماكن عديدة على طول تاريخ الصراع مع قوى الاستكبار والكيان الإسرائيلي، رجال يعجز الكلام عن وصفهم لكن الله وصفهم "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"

واشار عضو الهيئة العليا لرابطة علماء اليمن، عبد الله بن حمود العزي، ان "ه‍ا المعرض یمثل نمو‍‍ذجا لوحدة الامة الاسلامية الواحدة ويمثل نموذجا لمحور المقاومة في شتى مشارق الارض ومغاربها وشمالها وجنوبها وهو يجسد لوحة اسلامية رائعة متعددة هذه اللوحة تعني ان المقاومة واحدة والهدف منها هو خدمة دين الله ومواجهة الاستكبار العالمي ".

كل صورة هنا تحمل بين طياتها قصة بطولية لشيوخ وابطال لشهداء من محور المقاومة ، من فلسطين واليمن والعراق وسوريا وإيران، وصور تروي جرائم المعتدين وتعرض انجازات شعوب مظلومة، قاومت وثبتت وصبرت أمام استبداد الظالم .

هذه الفعالية تمثل تجسيدا لفكرة المقاومة وتلاحم محورها، وتأكيدا على أهمية عقيدة الجهاد والاستشهاد في سبيل الله والسير على درب الشهداء و خطاهم.