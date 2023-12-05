بالفيديو.. مناشدة مؤلمة من إمرأة فلسطينية إلى الصليب الأحمر

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أشارت مراسلة قناة العالم الزميلة إسراء البحيصي إلى أن غزة تتعرض للمزيد من المجازر ولحرب إبادة، وأوضحت أن الهلال الأحمر قال صراحة أن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية.

وأوضحت أن مستشفى كمال عدوان يتكرر فيه نفس سيناريو مستشفى الشفاء وبشكل أفضع حيث أن 100 جثة مكدسة في ساحة المستشفى، فيما يضم المستشفى 7000 نازح، بالإضافة إلى المرضى والطواقم الطبية.

وأكدت أن عدداً كبيراً من الجرحى لا تستطيع الطواقم الطبية إجلائهم وتحتاج إلى تدخل من الصليب الأحمر والمنظمات الدولية لتوفير نحو 30 سيارة إسعاف لنقل هذا العدد الكبير من الجرحى وإن لم يتم نقلهم فهذا يعني الموت المحتم لهم.

وقالت: في كل لحظة يتم توديع عدد من الشهداء.. أربعة أيام من عودة العدوان توازي ربما أول 20 يوم من العدوان.. اليوم فقط في خان يونس 50 شهيد منذ الصباح اليوم وصلت إلى مستشفى ناصر.. وهنا عشرات الشهداء.. و100 جثة في كمال عدوان.

وفي مداخلة توجهت امرأة غزاوية ثكلى ولديها مصابون تحت الأنقاض بمناشدة إلى الصليب الأحمر قائلة: "روحوا طلعوا الجثث من تحت الأنقاض.. بنتي فرح أبو عقلين استشهدت منذ يومين.. أختها صبا.. وأختها ليلي عمرها سنة.. كلهم تحت الأنقاض.. أبوهم استشهد."

وأضافت: بنتي الكبيرة مصابة وتقول إنها شوهت ولا يوجد أي إسعاف.. هم في الزيتون في شارع صلاح الدين والدبابات أمامهم ولا يستطيعون أن يتحركوا.

وقالت: عمهم يعمل المستحيل لكي يخرجهم من تحت الأنقاض لكن لا يقدر.. ولا أحد قادر على أن يخرجهم.. هاتوا بالمصابين لكي نعالجهم.. منكم لله.. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم.. هذه رسالتي لكل للعرب والأجانب: حسبنا الله، والله أكبر عليكم، ومنكم لله."

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