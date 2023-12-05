برصاص الاحتلال.. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة اخرين بالضفة الغربية

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أكملت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثاني. وعلى غرار الأيام الأخيرة، يواصل جيش الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية تزامنا مع استمرار الحرب المستمرة على القطاع .فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وقوع شهداء وعدة اصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سعير.وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في البلدة، وأطلقت الرصاص الحي على الفلسطينيين، مما أدى لإصابة كل من الأخوين محمد وأنس الفروخ في الصدر، قبل استشهادهما بعد نقلهما للمستشفى.

و في مخيم قلنديا ايضا استشهد شاب بنيران قوات الاحتلال بعد اقتحامها المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين شمالي الضفة من مداخلها كافة بنحو خمسين آلية عسكرية مصحوبة بعدد من الجرافات التي دمرت و جرفت منشآت وبنى تحتية بعد اقتحامها المدينة وأطراف مخيمها، كما نشر جيش الاحتلال قوات عند دوار الداخلية ومحيط مستشفى جنين الحكومي وأطراف المخيم من الجهة الغربية .

وأفادت مصادر محلية بأن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء جنين ومخيمها.فيما انتشر عشرات القناصة من الجنود على أسطح منازل وبنايات مرتفعة.

وبالتزامن مع اقتحام جنين ،نفذت قوات الاحتلال اقتحامات لأريحا وبلدات شمال وغرب رام الله ،حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم ما أدى إلى اصابة شاب بالرصاص.

و اندلعت المواجهات قرب مدخل البلدة في منطقة وادي الجوز، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة طفل وشابين .

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، تصاعدت على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي .