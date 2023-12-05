بالفيديو.. عرض رياضي ايراني ملحي يجذب الانظار في ايام قرطاج المسرحية

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لاول مرة في شمال افريقيا عرض رياضي ملحمي بعنوان الرياضة والفتوة والمقاومة من المسرح الايراني خصيصا لأيام قرطاج المسرحية في تونس، عرض يقدم قيم الشجاعة والمقاومة والانتصار مستوح من التاريخ الايراني.

وقال قائد فرقة زورخانة من ايران، مسعودي ملكي، ان "في الحقيقة هذا العرض عمره 900 سنة وهو بالاساس يقوم على رياضة قديمة كان الايرانيون يعتمدونها لتقوية انفسهم من اجل مقاومة المغول انذاك، وتم صياغته بشكل ملحمي ومسرحي لاظهار ملامح القوة والفتوة لدى المقاومين".

لوحات رياضية نفذها اطفال من اعمار مختلفة جسدوا فيها تضامنهم مع اطفال غزة وهم يواجهون العدو، لوحات امتزجت مع ايقاعات مدروسة ومنضبطة اثارت اهتمام الجمهور.

وقال الاعلامي التونسي، الحبيب جعام، ان " اعجب الحاضرين واعجبني انا شخصيا لانه يجمع ما بين المضمون الهادف يعطي صورة عن المقاومة ، كيف نقاوم الاعداء وكيف نسعى لكي نكون اقوياء امام لاعداء ن يغتصب ارضنا ويحاول سرقة تاريخنا وافكارنا وكل ما يتعلق بحتى مستقبلنا".

عرض الرياضة والفتوة والمقاومة استلهم من روح قصيدة الشاعر التونسي ابو قاسم الشبي ارادة الحياة وحضرته شخصيات ثقافية ومسرحية تونسية وايرانية وعدد من السفراء.

وقال الفنان التونسي، لطفي بوشناق ان "المبادرة هذه لدعم اخوانا في غزة والفكرة في ايام قرطاج المسرحية وقاموا بهذا العرض العرض ممتاز جدا، وشيء يشرف ويتناغم وفكرة جديدة وصور جديدة وتعبير جديد".

المسرح الايراني يثبت قدرته على شد انتباه المشاهد التونسي.