آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي أمرت باخلاء النساء من المدرسة المحاصرة وما بقي من الرجال كان قد قتل بقناصات جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي حيث ظلواعلى الارض ينزفون حتى الموت، وبالتالي عشرات الشهداء من ضمنهم مصابين لازالوا ينزفون حتى هذه اللحظة.

ولفت مراسلنا إلى قيام جيش الاحتلال باستهداف مسجد سفيان ومسجد العودة في شمال مدينة غزة حيث دمره وقصف محيط المسجد في تلك المناطق، اضافه الى عدد المجازر في مدينة خان يونس ومجزرة بحق عائلة العسلي في حي الدرج شرق مدينة غزة ، حيث ان اكثر من 30 شهيدا من العائلة قد تم انتشالهم من المنزل.

ونوه مراسلنا الى القصف المدفعي الاسرائيلي لشرق المحافظة الوسطى وشرق مخيم مغازي واصابات في عدد من المنازل المستهدفة والسيارات المدنية التي تنقل المصابين الى المستشفيات نظرا للشح الكبير في السولار والبنزين، منوها أن الحصار لازال مستمرا لمنازل العديد من المواطنين في محافظة خان يونس وعدد من المناطق وتحديدا منطقه الكتيبة.

ولفت مراسلنا الى محاوله جيش كيان الاحتلال الاسرائيلي ان يحاصر اكبر قدر ممكن من مساحات المناطق والبيوت في محافظه خان يونس.

وقال مراسلنا أن كتائب عز الدين القسام خاضت اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال في مدينة الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وقاموا باستهداف الدبابات الاسرائيلية من داخل بناية مهدمة فأحرقوها تماما، ثم استهدفوا جرافة كانت تمر في المكان، قبل أن يقصفوا عددا آخر من الدبابات.

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