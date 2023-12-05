مراسلة العالم: دير البلح تشهد كارثة كبيرة بعد القاء الاحتلال كمية ضخمة من المتفجرات

وقالت ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي القت كمية ضخمة من المتفجرات وهو ما يؤكد وقوع عدد كبير من الشهداء بعضهم وصلوا اشلاء للمشفى، واصابة العشرات والذين بدورهم يصبحوا شهداء بعد ساعات بسبب نقص المعدات والاجهزة، مؤكدة ان المصابين تجرى لهم عمليات جراحية بدون تخدير حتى بالنسبة للاطفال والصغار وهؤلاء لا يستطيعون تحمل الالم، اضافة الى وجود العشرات تحت الركام.

واكدت ان المقاومة الفلسطينية مازالت تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال الذي يحاول التوغل الى داخل خانيونس، مشيرة الى ان كتائب القسام وسرايا القدس تتصدى للقوات المتوغلة بكل ما اوتيت من قوة باستهداف آلياته عبر الاسلحة الخفيفة وقذائف الهاون من مسافة صفر.

واضافت ان دير البلح اصبح محصوراً بسبب قطع الطرق ولا يستطيع تحويل الحالات الى اي مستشفى اخرى، وانها ترى مشاهد قاسية تدمي القلوب لمصابين يحتضنهم ذويهم قبل ان يفارقوا الحياة لعدم توفر العلاج.

واوضحت ان القوة التدميرية لجيش الاحتلال والمساندة الامريكية والبريطانية له ضخمة لكن المقاومة تحاول الصمود والاستهداف حتى الرمق الاخير.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...