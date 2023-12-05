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'القسام' تعلن هلاك 10 جنود صهاينة من مسافة صفر بخانيونس

'القسام' تعلن هلاك 10 جنود صهاينة من مسافة صفر بخانيونس
الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب "القسام" قتل 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر على محور شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وقالت الكتائب في بيان: "قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس".

كما أعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا مجموعة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحققوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خانيونس.

وأكدت أن مقاتلوها تمكنوا من قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق "الغول" القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس وأصابوهم إصابات محققة.

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلاه في المعارك الدائرة في قطاع غزة، إلى 406 منذ السابع من أكتوبر.

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