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سرايا القدس تنشر مشاهد بطولية تصديها لقوات الاحتلال بخانيونس

الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشر الاعلام العسكري لسرايا القدس مشاهد من تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال الاسرائيلية المتوغلة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

هذا وقد اعترف المتحدث باسم حكومة الاحتلال الاسرائيلي إيلون ليفي بان حكومته تتوقع قتالا صعبا في المرحلة الجديدة من عدوانها على غزة، مضيفا أن قوات الاحتلال ستمضي قدما في الحرب حسب تعبيره.

واضاف، انها مرحلة ستكون صعبة عسكرياً، نحن على وفاق تام مع الولايات المتحدة بخصوص الاهداف الاستراتيجية للحرب، حسب قوله.

هذا وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جميع محاور التوغل داخل قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابطين وثلاثة جنود واصابة أربعة آخرين. وبهذا يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ السابع من اكتوبر الماضي الى 406.

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