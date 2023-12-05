تطور جديد يشهده جنوب لبنان.. شاهد الفيديو

العدو الاسرائيلي شن قصف بالمدفعية على أطراف عدة بلدات في القطاع الغربي من جنوب لبنان، بينما استهدف طيران الاحتلال الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة، وشن سلسلة غارات على أطراف بلدة عيتا الشعب وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات الخيام والماري والجبين، إضافةً إلى التلال المحاذية لمواقع الاحتلال.

وقد ادى القصف الى احداث دمار في منازل ومزارع المواطنين، بينما ادعا العدو انها مراكز للمقاومة.

بدورها واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها العسكرية ضد العدو على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، وتاتي هذه العمليات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

المقاومة الإسلامية في لبنان اعلنت استهدافها موقع 'بياض بليدا' الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدة إصابته إصابةً مباشرة واستهدفت موقع 'زبدين' الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ، مصيبةً إياه إصابة مباشرة.

كما استهدف مقاومون من حزب الله تجمّعين لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في عمليتين متزامنتين، في كل من مثلث 'الطيحات' وموقع 'رويسة العاصي'، بالأسلحة المناسبة، محققين إصابات مباشرة كما أطلقت المقاومة صلية من الصواريخ، في اتجاه مواقع مستحدثة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

وفي بيانات اخرى، اعلنت المقاومة استهداف مواقع جل العلام والضهيرة والكوبرا بالأسلحة المناسبة، مشيرة الى استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابات مباشرة.

الى ذلك تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل موقع إسرائيلي محصّن في صدّ هجوم للمقاومة، مشيرة إلى ضرورة إجراء 'الجيش' والمؤسسة الأمنية تحقيقات بشأن أسباب الفشل الذي حصل.