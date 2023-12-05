استئناف رحلات العمرة للزوار الايرانيين

العالم- ايران

جاء ذلك في تصريح "رضائي" خلال اجتماع بعثة الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارات الدينية اليوم الثلاثاء، الذي شارك فيه عبر الفيديو، ممثلو منظمة الحج الايرانية في السعودية وايضا رئيس مكتب ممثل الولي الفقيه لدى العراق.

واضاف هذا المسؤول، انه تقرر البدء في رحلات ايفاد القوافل الايرانية الى الديار المقدسة لاداء حج العمرة، وذلك بعد توقف هذه الرحلات منذ العام 2015؛ مبينا انه سيتم في بادئ الامر تسيير رحلتين كل خمسة ايام، ومن ثم زيادة هذه الرحلات تدريجيا، لتبلغ الى الحد الطبيعي الذي كانت عليه.

وفي السياق ذاته طلب ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارات الدينية، من اعضاء وفد منظمة الحج الى السعودية، ان يبذوا الجهود ليتسنى ايفاد الزوار الايرانيين الى حج العمرة خلال شهري رمضان وشوال القادمين.

من جانب اخر، قدم رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية "سيد عباس حسيني" خلال هذا الاجتماع، تقريرا حول زيارته الاخيرة الى العتبات المقدسة لتفقد ظروف الزوار الايرانيين هناك.