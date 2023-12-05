الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٧:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

حمدان: مجازر الاحتلال لن تكسر ارادة الفلسطينيين وامريكا تتحمل المسؤولية

الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة لن تفلح في كسرة إرادة الشعب الفلسطيني وإن الاحتلال لن يفلح في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم.

وحمل في مؤتمر صحفي، الولايات المتحدة مسؤولية هذه المجازر بفعل تزويد الاحتلال بالسلاح، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد لتقديم المساعدات للقطاع.

وقال حمدان: لقد ارتقى في هذا العدوان نحو 16 شهيداً و70 في المئة منهم من النساء والاطفال، واصيب اكثر من 42 الفاً من الجرحى، كما ارتقى في الضفة 226 شهيداً في فترة العدوان ذاتها، مشدداً على ان مجازر الاحتلال الاسرائيلي لن تفلح في كسر ارادة الشعب الفلسطيني او في تحقيق مخططات الاحتلال النازي في تهجيره.

واوضح، ان الشعب الفلسطيني يسجل في كبريائه وشموخه ملحمة بطولية اسطورية سيخلدها التاريخ مثالاً لشعب حرّ ابي يدافع عن نفسه وعن ارضه ومقدساته ويحقق باذن الله انتصاره ولو بلحمه العاري.

روابط ذات صلة

60 يوما والاحتلال الإسرائيلي غائص في وحل حرب لا نهاية لها

تفاقم الخلافات داخل كيان االاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف