حمدان: مجازر الاحتلال لن تكسر ارادة الفلسطينيين وامريكا تتحمل المسؤولية

وحمل في مؤتمر صحفي، الولايات المتحدة مسؤولية هذه المجازر بفعل تزويد الاحتلال بالسلاح، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد لتقديم المساعدات للقطاع.

وقال حمدان: لقد ارتقى في هذا العدوان نحو 16 شهيداً و70 في المئة منهم من النساء والاطفال، واصيب اكثر من 42 الفاً من الجرحى، كما ارتقى في الضفة 226 شهيداً في فترة العدوان ذاتها، مشدداً على ان مجازر الاحتلال الاسرائيلي لن تفلح في كسر ارادة الشعب الفلسطيني او في تحقيق مخططات الاحتلال النازي في تهجيره.

واوضح، ان الشعب الفلسطيني يسجل في كبريائه وشموخه ملحمة بطولية اسطورية سيخلدها التاريخ مثالاً لشعب حرّ ابي يدافع عن نفسه وعن ارضه ومقدساته ويحقق باذن الله انتصاره ولو بلحمه العاري.