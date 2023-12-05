إعلام رسمي: 1248 شهيدًا في 77 مجزرة ارتكبها الاحتلال بعد الهدنة في غزة

العالم - فلسطين

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل قصف المنازل الآمنة وهدمها فوق رؤوس ساكنيها بدون سابق إنذار، من خلال الطائرات الحربية الإسرائيلية والأمريكية وبالصواريخ والقنابل الأمريكية العملاقة، حيث أصبح كل متر في قطاع غزة تحت الاستهداف ولم يعد أي مكان آمن في قطاع غزة.

وأكد أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد رفضه لاستمرار الهدنة الإنسانية ارتكب 77 مجزرة راح ضحيتها 1248 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، بينما مازال مئات الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين وصلوا للمستشفيات الى 16248 شهيداً، في 1550 مجزرة منذ بدء العدوان الوحشي، بينهم 7112 طفلاً و4885 إمرأة.

ولفت إلى أن عدد الشهداء من الطواقم الطبية وصل الى 286 من الأطباء والطواقم الطبية، ومن طواقم الدفاع المدني 32 شهيداً، ومن الصحفيين 81 صحفياً، فيما بلغ عدد المفقودين 7600 مفقودا إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وبلغ عدد الإصابات 43616 مصاباً.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ عدد المساجد التي دمرها الاحتلال تدميراً كلياً بلغ 100 مسجداً، و192 مسجداً تدميرا جزئياً، كما وتضررت نتيجة العدوان 3 كنائس.

وقال إنّ عدد المقرات الحكومية التي دمرها الاحتلال بلغ 121 مقراً حكومياً.

وأوضح أنّ عدد المدارس التي خرجت عن الخدمة بشكل كلي بسبب استهداف الاحتلال هو 69 مدرسة، بينما تضررت 275 مدرسةً بشكلٍ جزئيٍ.

وقال المكتب الإعلامي إنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلية ألقت خلال العدوان على غزة أكثر من 50 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين المدنيين وعلى المستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية، مما جعلها أثراً بعد عين، وهو ما يدعونا إلى مطالبة المجتمع الدولي بتحمل كامل المسؤولية عن الدعم المطلق الذي يمنحه للاحتلال لمواصلة قتل آلاف المدنيين وخاصة من الأطفال والنساء.