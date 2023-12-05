الصليب الأحمر: 3 مستشفيات في شمال غزة تصارع من أجل البقاء

ويواصل الاحتلال وحشيته إذ طالب الجيش أهالي خان يونس بالنزوح الجماعي نحو رفح أو المنطقة الساحلية بالجنوب، في سياسة ممنهجة للتضييق على أهالي القطاع المحاصر وإرغامهم على ترك منازلهم تحت وطأة القصف وانعدام مقومات الحياة الأسياسية. في حين قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسف'، إن المناطق التي اعتبرتها "إسرائيل" آمنة في غزة صغيرة جدا ومقفرة بلا غذاء ولا مأوى ولا دواء.

نحو شهرين يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته الجوية والبرية باستهداف البنية التحتية لقطاع غزة وخاصة المستشفيات، ما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى حتى ممن لجأوا لتلك للمستشفيات كملاذ أخير.

وبينما أعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقه على سلامة الطواقم العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف العنيف المتواصل على كافة أرجاء القطاع على مدار الساعة، أسفر عدوان الاحتلال منذ بدء الحرب، عن استشهاد اكثر من ستة عشر ألف شهيد بينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وأربعة الاف امرأة، وثلاثة وسبعون صحفيا.

وفي السياق، أعلن متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن وجود خمسة مستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالجرحى والمصابين وآلاف الأسر النازحة. وأشار إلى أن هناك ثلاثة مستشفيات تصارع من أجل البقاء في شمال غزة، وخمسة أخرى تتعرض لضغط شديد في الجنوب، فيما عشرون مستشفى ما تزال خارج الخدمة.

وتتعرض محافظة خان يونس، لواحد من أقسى حملات القصف الجوي والمدفعي، في وقت فر الكثير من المدنيين من منازلهم وحتى المدارس التي لجأوا إليها في وقت سابق من الحرب مع اشتداد القصف.

