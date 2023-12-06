تورط الاحتلال في غزة والبحث الأميركي عن المخارج

العالم_مع الحدث

ما تفسير حركة التفاوض تحت النار وضغط الداخل الاسرائيلي بعدم رفع سقف التوقعات لجهة القضاء على حماس أو استرجاع الأسرى بالقوة؟

هل بدأ الوقت الأميركي الممنوح للمرحلة الثانية بالنفاد رغم حديث وزير الحرب الاسرائيلي عن شهرين اضافيين للحرب؟

ما هي ملامح خطة بايدن لفترة ما بعد الحرب و ما الذي بحثه مع القيادة المصرية بهذا الشأن وما الضمانات التي حصلت عليها مصر؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت الكاتب السياسي الفلسطيني حمزة البشتاوي ومن القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور عبدالله الأشعل.