البيت الأبيض يكذب بايدن! +فيديو

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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة ويرتكب العديد من المجازر حتى هذه اللحظة وكل محاولات تمديد الهدنة سقطت لأنه أدرك أن الهدنة هي لصالح أبناء المقاومة والشعب الفلسطيني، رغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن وعد أنه يريد استمرار الهدنة ويريد إيصال المساعدات لأبناء غزة كما يريد عودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة أيضا.



وقال بايدن: "سنواصل العمل على استمرار الهدنة في غزة نحن نريد تمديد الاتفاق بين" إسرائيل "وحماس لإيصال المزيد من المساعدات لقطاع غزة وللإفراج عن المحتجزين لأن عملية التبادل مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر".



ولكن سرعان ما ظهر زيف وكذب ادعاءات بايدن وذلك على لسان منسق الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي حيث قال: "إن بلاده ستواصل دعم" إسرائيل "عسكريا مع استئناف العدوان ولها الحق في ملاحقة حماس".



ولكن جون كيري ليس وحده من كذب بايدن بل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى زيارته تل أبيب في الأيام القليلة الماضية هو بدوره أيضا كذب رئيسه بل أعطى كيان الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لاستئناف العدوان على قطاع غزة.



وقال بلينكن: "في لقائي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين أوضحت أنه قبل أن تستأنف "إسرائيل" "العمليات العسكرية" في غزة عليها أن تضع الخطط التي تتيح التقليص من عدد الخسائر المدنية في صفوف الفلسطينيين".



ويرى مراقبون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يهرب من الخدمة وبعضه ينتحر خوفا من الالتحاق في غزة، مع حالة الفوضى التي يعيشها، كيف له أن ينتصر على أبناء غزة أو يقضي على حماس، وكيف سيعيد الأسرى كما يدعي، مؤكدون أن الاحتلال في الجولة الثانية من العدوان على غزة بعد سقوط الهدنة لن يفعل شيء سوى ارتكاب المزيد من المجازر وقتل الأطفال والنساء، وأنه في الميدان يصاب بالإخفاقات ولن يستطع مواجهة أبطال المقاومة وكما خسر في الجولة الأولى من العدوان سيخسر في الجولة الثانية أيضا، والأيام القادمة على هذا ستكون شاهدة.