شاهد.. ما هي قدرات حزب الله التي ترهب الاحتلال؟

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قدرات حزب الله التي ترهب الاحتلال؟



القوة البشرية



القوة البشرية لحزب الله، في العام 2021 أعلن السيد حسن نصر الله الله الأمين العام لحزب الله بأن عدد المقاتلين المدربين والمسلحين في الحزب 100 ألف مقاتل.



قوة "الرضوان"



واحدة من أبرز التشكيلات العسكرية في هذا الجيش هي قوة "الرضوان" وهي وحدة النخبة في حزب الله.



استخدم حزب الله في الاشتباكات الجارية أسلحة وذخائر جديدة، منها الطائرات المسيَّرة وصواريخ "بركان"، ونشر كذلك مقاطع فيديو لتدريبات "قوة الرضوان"، شملت محاكاة للهجوم على أراضي الجليل المحتلة في شمال الأراضي المحتلة والسيطرة عليها.



"الصاروخ بركان"

يُعَدُّ "الصاروخ بركان" من الصواريخ الثقيلة قصيرة المدى ويستطيع حمل رأس حربي ثقيل يُحدث ضرراً كبيراً،وهو قادر على إحداث دمار بقطرٍ يصل إلى 150 متراً. و يُمكن تحميله بمتفجرات متعددة الأوزان قد تتراوح بين 60 و500 كيلوغرام.



كما تشير ا أحدث التقديرات الاسرائيلية المنشورة إلى أن حزب الله يمتلك نحو 150 ألفاً الى 200 الف من الصواريخ الموجهة وغير الموجهة- ولعل القدرة الصاروخية الأكثر فتكا، ويخشاها الاحتلال، مئات الصواريخ الدقيقة عالية التدمير التي يمكن أن تصل إلى عمق الكيان.



صاروخ "أونيكس P-800"

كما أفادت مصادر صحفية أميركية الى أن حزب الله يمتلك أسلحة تهدد السفن الأميركية.. أخطرها صاروخ "أونيكس P-800"، وهو أمر لم يؤكده ولم ينفه حزب الله رسمياً الا أن أن الأمين العام لحزب الله قال للأميريكين في الثالث من نوفمبر الماضي: "أساطليكم التي تهددوننا بها في البحر المتوسط لا تخيفنا، ولن تخيفنا في يوم من الأيام. ولقد أعددنا لها عدّتها أيضاً".



وهي تهديدات تُعيد إلى الأذهان ضرب البارجة "ساعر 5" في حرب تموز 2006.



القوة القتالية

كما أن القوة القتالية لحزب الله مجهزة بطائرات بدون طيار، وذلك لمهام هجومية واستخباراتية وتكتيكية على مدى يصل إلى 400 كيلومتر، وهي مسيرات استطلاعية وهجومية وانقضاضية واستهدف بها حزب الله مواقع الاحتلال بالتزامن مع معركة طوفان الأقصى.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..