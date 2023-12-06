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بعد تدميره باقي المستشفيات..

الاحتلال يخرج المستشفى الوحيد في شمال غزة عن الخدمة

الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في قطاع غزة أن الاحتلال يستمر في قصف وتدمير المستشفيات والمباني في القطاع.

العالم_خاص بالعالم

وقال مراسلنا احمد سهمود أن غزة مرت بليلة دامية بعد تعرض محافظة خانيونس وحي الشجاعية ومخيم جباليا لقصف عنيف جدا من الطيران الحربي و المدافع والدبابات الاسرائيلية على منازل المواطنين.

وتابع أن هناك الكثير من العائلات الفلسطينية المحاصرة في منازلها بسبب تقدم الدبابات وآليات العكسرية الاسرائيلية.

واكد مراسلنا أن الاحتلال قصف مستشفى "كمال عدوان" بشكل مباشر وأجبر الاطباء والممرضين والطواقم الطبية والمرضى والمصابين على اخلاءه تسبب في خروجه عن الخدمة بالكامل، كما استشهد واصيب عددا من المتواجدين في المستشفى جراء القصف الاسرائيلي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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