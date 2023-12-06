شاهد .. إطلاق أحدث كبسولة بيولوجية إيرانية بنجاح

العالم - ايران

وتعتبر هذه الكبسولة البيولوجية بمثابة شحنة علمية وبحثية وتكنولوجية في اتجاه تحقيق خارطة طريق إرسال البشر إلى الفضاء، والتي تم إطلاقها على ارتفاع 130 كيلومتراً من سطح الأرض بهدف تطوير واكتساب التقنيات اللازمة في هذا المجال .

و مع الإطلاق الناجح لهذه الكبسولة التي يبلغ وزنها 500 كجم، والتي كلفت بها منظمة الفضاء الإيرانية وقام ببنائها معهد أبحاث الفضاء الجوي التابع لوزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا، تم تطوير التقنيات المختلفة لخطة المهمة الفضائية، بما في ذلك الإطلاق، اختبار الاسترداد وأنظمة التحكم في السرعة والدروع الواقية من الصدمات والتصميم الديناميكي الهوائي للكبسولة والمظلة والأنظمة المتعلقة بالتحكم في الظروف البيولوجية ومراقبتها وما إلى ذلك.

وتعتبر قاذفة الكبسولات هذه والتي تحمل اسم "سلمان" هي النسخة الأولى من هذه الفئة من القاذفات التي لديها القدرة على إطلاق كبسولات بيولوجية تزن نصف طن وتتمتع بالعديد من الميزات المتقدمة في مجال الدفع والديناميكا الهوائية والتحكم، وقد تم بناؤها بواسطة منظمة الصناعات الجوية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع وهي محلية الصنع بالكامل.