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"فداكم الدار طوبة طوبة".. اختزال للعلاقة بين المقاومة والبيئة الحاضنة

الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

هناك مصطلح تحت عنوان "الحاضنة الشعبية" او "البيئة الحاضنة" ويقصد منه التأييد والدعم الشعبي للمناضلين ضد المحتلين ، وقد تجسد هذا المصطلح بكل ما له من معنى في العلاقة القائمة بين المقاومة الفلسطينية وبيئته الحاضنة اي الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة .

العالم - فيديو غرافيك

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