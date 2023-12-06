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رئيس قسم التدريب والتطوير في مستشفى شهداء الأقصى..

النبريصي: بدء العد التنازلي لإعلان توقف الخدمة الصحية في غزة +فيديو خاص

الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس قسم التدريب والتطوير في مستشفى شهداء الأقصى خالد النبريصي عبر شاشة العالم عن بدء العد التنازلي لإعلان توقف الخدمة الصحية بالكامل في قطاع غزة.

العالم - خاص بالعالم

وقال النبريصي لمراسلة قناة العالم: أن اتساع مستشفى شهداء الأقصى 200 سرير فقط منهم 34 سرير جراحي الان اثر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة تحولت المستشفى بالأكمل إلى أقسام جراحة وتحتوي على حوالي 600 سرير أي أربعة أضعاف لسعة السريري المستشفى.

وناشد رئيس قسم التدريب والتطوير في مستشفى شهداء الأقصى بتحويل كل المصابين وحالات المرضية إلى مستشفى ناصر داخل القطاع.

وبين النبريصي أن مستشفى شهداء الاقصى يحتوي على 450 حالة بحاجة ماسة للتحويل وان لم يتم تحويلهم سيواجهون أما الاستشهاد أو بتر أطرافهم أو فقد أحد الحواس.

وناشد رئيس قسم التدريب والتطوير في مستشفى شهداء الأقصى جميع أحرار العالم من أجل العمل لإنقاذ الطاقم الصحي والوضع الصحي في قطاع غزة، مؤكدا أن بسبب سوء الوضع الصحي سيكونون مضطرين إلى إعلان توقف الخدمة في كافة المراكز الصحية في القطاع، مشيرا إلى خروج أكثر من 16 مستشفى عن الخدمة وكذلك مركزا صحيا مما يزيد الاعباء الصحية على القطاع المنكوب والمحاصر منذ 16 عاما.

وأكد النبريصي بدء العد التنازلي لإعلان التوقف على كافة الأصعدة الصحية، مشيرا إلى أن غرف العمليات تنهار والأجهزة الطبية تتوقف عن العمل و لا يمكن إعادة اصلاحها، وأن الوقود شبه نافدة والطواقم الطبية انهكت، كما اشتكى من العجز في كل المستلزمات الطبية من علاج للاطفال، مشيرا إلى أن الاطفال يعانون من موجة نزلة معوية لا يمتلكون أي علاج شراب أو دواء وريدي لعلاجهم.

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