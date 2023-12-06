الجيش الإسرائيلي يتكبد ما لا يقل عن 410 قتلى منذ 7 أكتوبر

العالم _ خاص بالعالم

وتواصل قوات الاحتلال قصفها المدفعي على شرق خان يونس، بالتزامن مع اشتباكاتٍ عنيفة تدور في المنطقة.

وتتصدى المقاومة بقوة لمحاولات التوغل الإسرائيلي في جنوب غزّة.

وأعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، تدمير عدد من آليات الاحتلال في محاور التقدم شرقي خان يونس والقرارة وشرق مدينة غزّة، بالأسلحة الملائمة، مؤكّداً أنّ مجاهدي السرايا خاضوا اشتباكات ضارية، وأوقعوا إصابات محقّقة في صفوف جنود جيش الاحتلال.

وأكّد أبو حمزة ثبات مقاتلي السرايا وجاهزيتهم في أرض الميدان في كل المحاور في غزّة.

من جهتها أعلنت كتائب القسام تدميرها 24 آلية عسكرية اسرائيلية في مختلف محاور القتال بمدينة خانيونس في قطاع غزة .

وقالت في بيان انّ المجاهدين خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال واستهدفوا 18 جندياً بالهجوم المباشر وتمكنوا من الإجهاز على 10 جنود بمحور شرق خانيونس، وأوقع قناصة القسام 8 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصّنت به قوة خاصة، كما أوقعوا قوة أخرى في حقل ألغام أعدّ مسبقاً، ودكوا التحشيدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى، ووجّهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف بالأراضي المحتلة.

وأمام التصدي المتواصل من قبل المقاومة لتوغل الاحتلال، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 2 من عناصرِه، غداة مقتل 7 من جنوده في المعارك المستمرة في قطاع غزّة، بينهم 5 ضباط، وهي الحصيلة الأكثر ارتفاعاً التي يعلن عنها جيش الاحتلال في يوم واحد منذ بدء العملية البرية ليرتفع اجمالي خسائره منذ بدء العملية الى 410.