إحتجاجات مناهضة للصهيونية في منطقة هوليوود الأمريكية + فيديو

العالم - الأميركيتان

وعبر العديد من مشاهير هوليوود عن دعمهم لفلسطين وأهل غزة مؤكدين إدانتهم للجرائم التي ترتكبها الإحتلال الصهيوني في القطاع.

وكان أكثر من 2000 فنان حول العالم أصدروا بيانا، اتهموا من خلاله الحكومات بمساعدة الكيان الإسرائيلي على ما ترتكبه من جرائم حرب في غزة، وطالبوا بإنهاء الدعم العسكري والسياسي للإحتلال.

ومن بين هؤلاء الفنانين تيلدا سوينتون، وتشارلز دانس، وستيف كوغان، وبيتر مولان، وماكسين بيك، وميريام مارغوليس.

وفي منطقة "بيفرلي هيلز" الأمريكية،خلال الأيام الماضية، شاركت المئات من الأشخاص، بينهم عدد من الممثلين المشهورين في مظاهرة رافضة لقصف الاحتلال على غزة جنبا إلى جنب مع عدد من أبرز نجوم وصناع السينما في هوليوود الذين قرروا الخروج عن صمتهم وقول الحقيقة في همجية العدوان الإسرائيلي على غزة وقتل أهاليها الأبرياء.