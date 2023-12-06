المسبار سلمان.. خطوة ايرانية جديدة لارسال انسان الى الفضاء

العالم _ مراسلون

اطلق المسبار سلمان.. على ارتفاع 90 كيلومتراً عن سطح الأرض انفصلت الكبسولة الحيوية التي تحمل الكائن الحي عن الصاروخ.. حينها استمرت الكبسولة في طريقها دون محرك في رحلتها الفضائيه دون المدارية.

عند بلوغها ارتفاع 130 كيلومترا بدأت الإنحدار نحو الأرض.. وقبل 10 كيلومترات من وصولها فتحت المظلات تلقائياً لتصل الكبسولة الحيوية والكائن الحي فيها سالمين الى الأرض، وهذا يعني نجاح إيران للمرة الثالثة في إرسال كائنٍ حي الى الفضاء والعودة به سالماً بعدما ارسلت سابقا قردين في تجربتين منفصلتين.

وقال رئيس منظمة الفضاء الايرانية حسن سالارية في مقابلة مع قناة العالم: من يتابع البرنامج الفضائي الإيراني يعلم بان ايران لديها خطة واضح في مجال الفضاء و تطوير الكبسولات الحيوية وإن ارسال كائنات حية الى الفضاء واحدة من اهم اصول هذه الخطة. الكبسولة الحيوية التي ارسلت اليوم بنجاح زنتها 500 كيلوغرام وجاء اطلاقها ضمن برنامج ايران العشري.

المسبار سلمان صاروخ حديث ذو مواصفات حديثة من حيث المحرك والتحكم وهو يتناسب مع متطلبات الاطلاقات الفضائيه وكما هو واضح يحمل كبسولة حيوية يزيد قطرها عن قطر الصاروخ وهو ما يعقد هذه العملية.

هو في نفس الوقت اظهار لتنامي العلم و التكنولوجيا في بلد يخضع لسنوات طويلة لحظر اقتصادي وصف بالخانق وأحدث إظهار للقدرات الصاروخية للبلاد او ربما بتعبير آخر تذكير بقوة إيران الصاروخية.. كي لا يخطأ أحد في حساباته وهنا الإشارة لكيان إسرائيل.