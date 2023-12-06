شاهد مزاعم الاحتلال بشأن العثور على مخزون ضخم من الذخيرة في غزة

العالم-الاحتلال

وسابقا فند القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسامة حمدان، رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن العثور على أسلحة ومعدات عسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، مؤكدا أن "هشاشتها وركاكتها" واضحة، وأنه ليس من المستبعد لجوء الاحتلال إلى "فبركة جديدة" لتسويق أكاذيبه.

والى ذلك نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تحقيقا أشارت فيه إلى أن المقاطع المصورة التي بثها الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى الشفاء الطبي الذي زعم أن المقاومة تستخدمه مقرا لقيادة عملياتها، لا تظهر نفقا "يرقى إلى مستوى مركز عملياتي وإستراتيجي، ولا إلى مخبأ كبير للأسلحة".