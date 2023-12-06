أردوغان يحذر الإحتلال ملاحقة أعضاء 'حماس' في تركيا

العالم - تركيا

وقال أردوغان: "إذا حاولت[إسرائيل] ملاحقة أعضاء ’حماس’ في تركيا فستدفع ثمنا باهظا".



وأضاف: "ليس في العالم من لا يعرف الشوط الذي قطعته تركيا في مجالي الاستخبارات والأمن، وينبغي أن لا ينسى أحد ذلك".



وجدد الرئيس التركي خلال رده على أسئلة الصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من قطر، تأكيده أن "حماس" حركة مقاومة تقاتل من أجل حماية أراضيها.



يأتي ذلك في ظل تصاعد تهديدات الاحتلال الإسرائيلي عقب انهيار الهدنة، باغتيال قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم.



ويوم أمس، علق وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على التقارير التي تحدثت عن نية جهاز "الموساد" الإسرائيلي استهداف قادة وأعضاء "حماس" في دول الخارج.

وقال كايا: "لا نسمح لأحد بالقدوم والقيام بأي شيء غير قانوني في بلدنا. منع الوقوع هو مهمتنا الكبرى".



وكان مدير جهاز المخابرات الداخلية في كيان الاحتلال "شاباك"، رونين بار، صرح في تسجيل بثه التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان"، بأن حكومة الاحتلال "مصممة على قتل قادة ’حماس’ في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطر وتركيا ولبنان، حتى لو استغرق الأمر سنوات".



وكانت مصادر في جهاز الاستخبارات التركية، كشفت عن تحذير الجانب الإسرائيلي من عواقب وخيمة لأي عمل أو نشاط تقوم به أجهزتها الاستخباراتية داخل الأراضي التركية.