اطلاق مسبار سلمان.. انجاز ايراني جديد رغم الحظر الغربي + فيديو

العالم _ خاص بالعالم

وقال دليريان خلال مقابلة مع قناة العالم أن الشعب الايراني وكل احرار العالم أبرزوا ارتياحهم لهذا الانجاز.

وأضاف أن الجمهورية اسلامية الايرانية تمكنت من تحقيق كل أهدافها رغم الحظر المفروض عليها وبدون اعتماد على أي قوة أو مساعدة خارجية.

يذكر أنه أرسلت إيران کائنا حيا إلى الفضاء الخارجي بنجاح في أحدث تجربة فضائية إيرانية ضمن خطة إيران العشرية لإرسال إنسان إلى الفضاء.

وخلال هذه التجربة حمل المسبار سلمان كبسولة حيوية زنتها خمسمئة كيلوغرام تحمل كائناً حياً إلى ارتفاع 130 كيلومتراً.

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