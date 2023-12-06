فيديو خاص: قائد يمني يكشف عن حقيقة معاملة طاقم جالاكسي

العالم - اليمن

وقال قائد قوات الدفاع الساحلي اليمنية اللواء محمد القادري لقناة العالم الاخبارية: الدوافع الاساسية هي الاستجابة لنداء اخوتنا في الشعب الفلسطيني واستجابة للدماء التي تنزف من اطفال ونساء وكبار غزة، غزة تنزف والعالم الاسلامي والعالم العربي يتفرج، فوجّه السيد القائد في خطابه الاخير في يوم الشهيد بان ندخل المعركة للدفاع عن اطفال غزة.

واضاف اللواء محمد القادري: نحن لسنا غزاة ولا نحب القتال والدمار والاختطاف، وانما دخلنا الى هذه المواجهة للدفاع عن فلسطين وايقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وتابع: نحن بدانا وقمنا بإعداد قواتنا البحرية وعتادنا والقوة البشرية والجاهزية القتالية، وسنصطادهم اذا لم يوقفوا الحرب على غزة، ونكون لهم بالمرصاد سواء في البحر الاحمر او البحر العربي او في اي نقطة اخرى.

واكد ان اليمن اعد خلال سنوات العدوان قواته لمواجهة قوى الشر من حيث القوى البشرية والاعداد والتدريب والتجهيز، معتبرا ان هدف القوات اليمنية خلال تصديها للعدوان كانت بالدرجة الاولى اميركا واسرائيل، وانما السعودية والامارات كانت أداة فقط.

واضاف اللواء محمد القادري: من يخطط ويضع بنك الاهداف هو اميركا ومن واشنطن، ونحن مسلمون وعرب واستجبنا لنداء اخوتنا في غزة من نساء واطفال والشعب الفلسطيني الذي يقتل ويدمر بشكل يومي وامام مرآى ومسمع من العالم.

واشار قائد قوات الدفاع الساحلي اليمنية اللواء محمد القادري الى ان السفينة الاولى التي تم استهدافها هي سفينة بونتي التابعة لرجل الاعمال الاسرائيلي دان ديفيد، ونحن لدينا معلومات استخباراتية دقيقة ولم نستهدف السفن من باب حب الاستهداف فقط، وتم توجيه نداء لها اكثرمن 20 مرة ولم تتجاوب، و اغلقت اجهزة اتصالاتها ولم ترد على اتصالاتنا وطلباتنا بالتعرف على هوية السفينة ووجهتها، وهذه اجراءات روتينية متعارف عليها في حركة السفن عالميا.

واعتبر اللواء محمد القادري ان احدى السفن الموقوفة رفعت علم البهاماس واخرى علم بنما للتمويه، ولم تستجب لتحذيراتنا ولم تتوقف عن الابحار، ولذلك تم توقيفها.

وشدد على ان هدفنا هو وقف اسرائيل الحرب على قطاع غزة، واذا ما اوقفته اليوم فاننا سنطلق السفينة جالاكسي، معتبرا ان الممرات المائية في البحر العربي والبحر الاحمر تحت السيطرة وهي آمنة للجميع ما عدى السفن الاسرائيلية.

وحذر من ان قواته اذا لم تستجب اي سفينة لتحدذيراتنا وتتوقف لكي نتأكد من هويتها، نحن متأكدون من انها صهيونية او تتعامل مع تاجر صههيوني او لها اي ارتباط وعلاقة بالصهاينة فسنستهدفها، مشيرا الى استهداف القوات اليمنية سفينتين حتى الان.

واوضح اللواء محمد القادري ان سفينة تم استهدافها بصاروخ عبر الساحل، واخرى بطائرة مسيرة وكان الاستهداف ناجحا، داعيا الكيان الصهيوني الى وقف العدوان على غزة والا سنستمر باستهدافهم في البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن والمحيط الهندي، وسيكونون هدفا مشروعا للقوات اليمنية.

واعتبر قائد قوات الدفاع الساحلي اليمنية اللواء محمد القادري انه اذا كان المجتمع الدولي عاجزا عن ان يقول للصهاينة توقفوا فان القوات اليمنية بتوجيهات من قياتها تحذرهم بان يوقفوا قتل الاطفال واراقة الدماء في غزة، فما يجري في غزة هو جرائم حرب فأين المجتمع الدولي واين المرتزقة واين المزايدين من ذلك.

وحذر من انهم اذا لم يوقفوا عدوانهم فسنكون لهم بالمرصاد وقد نكون طرفا في المعركة القادمة.

واشار اللواء محمد القادري الى ان القيادة اليمنية اتاحت لطاقم سفينة غالاكسي بالتواصل مع عوائلهم، موضحا بان هناك بولنديون ومكسيكيون ومن شرق آسيا بين طاقم السفينة.

وتابع قائد قوات الدفاع الساحلي اليمنية اللواء محمد القادري ان هناك محاولات وساطة وضغوط خارجية للافراج عن السفينة، لكننا مازالنا على موقفنا وشرطنا بوقف اسرائيل الحرب على غزة، وبمجرد ان يتم ذلك سنطلقها فورا.