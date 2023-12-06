شاهد/ما سبب تحليق مقاتلات روسية مزودة بصواريخ للإمارات والسعودية؟

العالم- اوروبا

ورافقت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، طوال رحلته إلى الإمارات العربية المتحدة، 4 مقاتلات روسية من طراز "سو -35 إس" مسلحة بصواريخ "جو-جو".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه تحليق الطائرة الرئاسة الروسية "إيل -96" برفقة 4 طائرات من طراز "سو -35 إس"، وتحلق طائرتان على كل جانب من الطائرة الرئاسية.

وأوضحت الدفاع الروسية أن كل مقاتلة روسية مزودة بأربعة صواريخ "جو-جو" على حمالة خارجية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مقاتلات "سو 35 إس" سترافق الطائرة التي تقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طول مسار الرحلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة عمل، اجرى فيها محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة عمل، اجرى فيها محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.ويرافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.

كما يضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف. ، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، وغيرهم.

وبعد المحادثات في أبو ظبي، سيتوجه بوتين إلى الرياض، حيث من المقرر أن يلتقي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان.