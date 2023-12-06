بالفيديو..مشاهد من استهداف دبابات الاحتلال في الشجاعية

العالم-فلسطين

ويظهر في المقطع عدد من مقاتلي القسام وهم يستهدفون آليات الاحتلال في منطقة الشجاعية بقذائف الياسين، ويظهر فيه أيضا اشتعال النار فيها.

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في وقت سابق، قال قائد القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي يارون فينكلمان، إن الجيش بات في "قلب" خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف فينكلمان في تصريح الثلاثاء: "نحن موجودون في قلب جباليا، وفي قلب الشجاعية، ومنذ الليلة الماضية في قلب خان يونس أيضا.



وعلى الرغم من استخدام فينكلمان مصطلح "قلب" خان يونس، إلا أن بيانات لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية صدرت اليوم ذكرت أن الاشتباكات الدائرة مع الجيش الإسرائيلي في خان يونس جميعها في المناطق الشرقية للمدينة وهي مناطق زراعية.