مسؤولة اوروبية سابقة تدعم غزة.. وأمراض غريبة تنتشر بين جنود الاحتلال

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"إيلارا" تبنت موقفا واضحا إلى جانب الفلسطينيين ورفضت العدوان الإسرائيلي وجرائمه بحق أهالي غزة. "إيلارا" دعت إلى وقف العدوان الإسرائيلي ومحاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهم جرائم حرب. مواقف متضامنة واسعة حول العالم وفي العالمين العربي والإسلامي مع الوزيرة الإسبانية وزعيمة حزب "نستطيع" وذلك لموقفها الشجاع هذا.

في مجال آخر.. يواجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اتهامات بالانحياز لكيان الاحتلال والتغطية على جرائمه بحق الفلسطينيين. خان، البريطاني الجنسية زار كيان الاحتلال وقال إنه بحاجة لإجراء تحقيق دقيق لمعرفة ما إذا كان الاحتلال ارتكب جرائم حرب. موقفه هذا جعله شخصا غير مرحب فيه في فلسطين، خاصة وأنه زار كيان الاحتلال قبل غزة وتغاضى عن فظاعة جرائمه رغم وضوحها لكل العالم. المحكمة الجنائية الدولية نفسها تعرضت لاتهامات قبل أسابيع بسبب تقاعسها عن إجراء تحقيق جدي في جرائم الحرب الإسرائيلية.

أما في جيش الاحتلال الاسرائيلي باتت الأمراض تنتشر بسرعة، جنود الاحتلال يصابون بأمراض غريبة تنتشر مؤخرا بين المشاركين في العدوان على قطاع غزة. العديد من جنود الاحتلال تلقّوا العلاج في المستشفيات بعد إصابتهم بأمراض معوية والتسمم الغذائي. تقارير قالت إن سبب هذه الأمراض هو الطعام المقدم من المستوطنين للجنود والذي يحتوي على بكتيريا مضرة. ناشطون اعتبروا أنه إلى جانب الضربات التي يتلقاها جيش الاحتلال من المقاومة، فإن انتشار الأمراض في صفوفه تزيد من أزمته.