فصائل فلسطينية تحذر من الانسياق مع 'مشروع التهجير' من غزة

العالم _ خاص بالعالم

جريمة اسرائيلة مكتملة الأركان والمعالم، هدفها الواضح إجبار سكان القطاع على تركه بكل الوسائل، لتعلن فيما بعد وبهذا الأسلوب الوحشي أنها حققت أهدافها.

آلاف المدنيين تراهم يفرون من منطقة الى اخرى، مشيا أو على دراجات نارية أو على عربات محملة بأمتعتهم، لكن الى أين يذهبون؟ فهم باتوا محاصرين في منطقة تتقلص مساحتها يوما بعد يوم قرب الحدود مع مصر ويواجهون وضعا إنسانيا كارثيا.

هذا المخطط الخبيث والتدميري حذرت منه وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، موضحة أن الكيان الإسرائيلي يطلب من النازحين في قطاع غزة المزيد من النزوح 'لحشرهم وتحديد حركتهم باتجاه واحد' نحو معبر رفح الحدودي مع مصر.

ما توصلت اليه الخارجية الفلسطينية استدل على أن الاحتلال يدرك أن مدة حربه الدموية بدعم عدد من الدول آخذة في النفاد وأصبحت محدودة نسبيا، وعليه فهو يسابق الزمن عبر تكثيف اعتداءاته وجرائمه وبشكل غير مسبوق لتدمير كل ما تبقى من شمال القطاع واستكمال تدمير جنوبه.

وعلى ضوء هذه المجازر حذرت فصائل فلسطينية من الانسياق مع 'مشروع التهجير' من غزة تحت عناوين الحماية أو المساعدة الإنسانية أو المناطق الآمنة، مثمنة الموقف المصري الرافض له.