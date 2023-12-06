ماذا قال وزير تجارة عمان حول لقاء آية الله خامنئي وسلطان عمان؟

العالم- ايران

واكد "قيس اليوسف" خلال مباحثاته مع "مخبر" اليوم، على رغبة عمان المستديمة في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وذلك على غرار العلاقات السياسية الواسعة التي تربط بين البلدين.

وتحدث وزير التجارة العماني خلال الاجتماع، عن اللقاء الذي جرى بين سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد على خامنئي وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، مؤكدا بانه جسد مدى عراقة العلاقات بين البلدين.

واجرى سلطان عمان هيثم بن طارق في شهر أيار 2023 زيارة لايران والتقى قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي.

مخبر يؤكد ضرورة وضع خارطة طريق للتعاون بين طهران ومسقط

من جانبه دعا النائب الاول للرئيس الايراني "محمد مخبر"، الى اعداد خارطة طريق حول التعاون بين طهران ومسقط في اقرب وقت ممكن.

وقال محمد مخبر لدى استقباله وزير التجارة والصناعة والتنمية العماني "قيس بن محمد اليوسف" اليوم الاربعاء : ان ميزة العلاقات الايرانية العمانية تكمن في انها لم تتاثر بأي من التطورات السياسية طوال السنوات الماضية.

ولفت "مخبر"، بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية، لم ترق بعد الى مستوى الاواصر السياسية الرصينة والوثيقة القائمة بين ايران وعمان.

وفي اشارة الى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، اكد نائب رئيس الجمهورية الاول، ضرورة ان يهيئ هذا الاجتماع ارضية مناسبة لرفع حجم التبادل الثنائي في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

واعتبر، ان التعاون الصناعي والمنجمي لاسيما انشاء مجمعات صناعية مشتركة، بانه مقوّم اساسي لتطوير العلاقات بين طهران ومسقط؛ كما لفت الى اهمية حل القضايا البنكية والمالية لاجل تسهيل الزيارات التجارية والتعامل بين اصحاب القطاع الخاص والاستثمارات والصادرات والاستيراد في ايران وعمان.

وعلى صعيد اخر، تطرق مخبر الى جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ولاسيما سكان قطاع غزة، قائلا : ان هذه المجازر المهولة فطرت قلب كل المسلمين واصحاب الضمائر الحية، وسط صمت المحافل الدولية وتقاعسها في اتخاذ اجراء ملفت يردع الكيان الغاصب؛ متطلعا الى انهاء هذه الكارثة الانسانية وانزال العقاب في مرتكبيها فورا.

استخدام العملات الوطنية بدلا من الدولار في المعاملات التجارية بين إيران وعمان

هذا وأكد محافظ البنك المركزي الايراني ووزير التجارة والصناعة وتنمية الاستثمار العُماني على استخدام العملات الوطنية للبلدين بدلا من الدولار في المعاملات التجارية والاقتصادية.

وقال محمد رضا فرزين خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة وتنمية الاستثمارات العُماني، في إشارة إلى تاريخ العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين: نرحب بأي إجراء يؤدي إلى تطوير التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وعمان.

كما أوضح محافظ البنك المركزي أنه من الضروري زيادة العلاقات النقدية والمصرفية بين إيران وعمان بما يتوافق مع العلاقات الاخرى بين البلدين ، وقال: عقد اجتماعات متخصصة وفنية للوفود المصرفية والاقتصادية للجانبين ينبغي أن توفر الارضية لزيادة حجم التبادلات المالية والاقتصادية لأن أفقاً جديداً قد انفتح في العلاقات بين إيران وعمان في السنوات القليلة الماضية، ويمكن الاستفادة من هذه الطاقات في تطوير العلاقات الثنائية المصرفية.

بدوره أشار وزير التجارة والصناعة وتنمية الاستثمارات العُماني إلى اختلاف الطاقات الاقتصادية بين عُمان وإيران، وأكد على زيادة العلاقات النقدية والمصرفية من أجل تسهيل التبادلات التجارية بين البلدين.

وأشار قيس بن محمد اليوسف إلى نمو حجم التبادلات بنسبة 41% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، واعتبر استخدام العملة الوطنية للبلدين في التعاون الاقتصادي والتجاري بانه أمر في غاية الأهمية وقال: إنشاء البنية التحتية المتعلقة بالتحويلات النقدية والمصرفية لعمان في إيران، وتصميم وتشغيل المشاريع التجارية المشتركة، والاستثمارات الصناعية والمعدنية، وحضور مستثمرين عمانيين في مشاريع إيرانية مختلفة، بما في ذلك وجود مستثمرين عمانيين في قطاع الطاقة وحقول الغاز الإيراني هي من أهم القدرات التي تريد عمان أن يكون لها حضور جاد فيها.

ووفقا له فإن عمان عازمة على تحسين حجم التعاون التجاري والاقتصادي بين عمان وإيران باستخدام الأساليب المختلفة وتطوير العلاقات النقدية والمصرفية مع إيران، ومن الضروري تحقيق هذه الأمور ودفع الاستثمارات والتعاون المشترك. وينبغي تسهيل العلاقات بين البلدين قدر الإمكان.