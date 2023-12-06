فيديو خاص: معا لمقاطعة المنتجات الاميركية والغربية

العالم - فلسطين

وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية محمد البخيتي لقناة العالم الاخبارية: نحن لا نثق باي تصريحات للمسؤولين الاميركييين بعد ان فقدوا مصداقيتهم بكثرة التصريحات المتضاربة والمتناقضة فيما يتعلق بالتصدي لصواريخنا البالستية او طائراتنا المسيرة.

واضاف البخيتي: فأحيانا يدعون انها كانت متجهة لضرب سفنهم واحيانا نحو الكيان او بعض السفن، وبالتالي نحن لا نعطي تصريحاتهم اي قيمة تذكر.

واكد ان تحرك اليمن يأتي في اطار الواجب الديني والاخلاقي والانساني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، ولو تعرضت اي مجموعة انسانية حتى من غير العرب والمسلمين لما يتعرض له اهل غزة فانهم سيتحركون وفق مبادئهم ومنهجهم وعقيدتهم في نصرة المستضعفين في الارض اين ما كانوا، ولم نتحرك من منطلق الحسابات السياسية والعسكرية والربح والخسارة.

وحذر عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية محمد البخيتي من السكوت عن جرائم الكيان الصهيوني بحق اهل غزة سيؤدي الى نقمة كبيرة، وعندما بدأت اسرائيل بارتكاب جرائمها في غزة شعرنا بالواجب تجاه ذلك، ولا نخشى من اي رد فعل من قبل اميركا واسرائيل.

واعتبر البخيتي انه بعد مرور هذه المدة على ارتكاب الجرائم علينا كشعوب عربية واسلامية ان نفكر بكيفية العمل بعيدا عن الحكومات العربية والاسلامية بعد ان اثبتت تواطؤها او تخاذلها ازاء هذه الجرائم.

وشدد على ان اولى الخطوات هو تفعيل سلاح المقاطعة ليس فقط ضد المنتجات الاسرائيلية وانما يجب ان تشمل المنتجات الاميركية والبريطانية والغربية وحتى منتجات الدول العربية المتواطئة مع الكيان.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية محمد البخيتي ان هذا السلاح سيكون له اثر بارز، وسيحقق اهدافا وتأثيرات استراتيجية على المد البعيد.

واشار البخيتي الى خشية الولايات المتحدة من توسع رقعة الصراع، لانها تخشى توحد الشعوب العربية والاسلامية خلف محور المقاومة، الامر الذي يشكل هاجسا لاميركا والكيان الصهيوني لانها اول خطوة لانهاء الهيمنة الاميركية في المنطقة.

ودعا الى الوحدة بين المسلمين في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وفي كل الساحات كرد فعل على هذا العدوان، وترك الخلافات جانبا والعمل على الوحدة لان الخلافات تخدم اميركا واسرائيل، وهذا ما سيشكل ورقة مؤثرة على السياسيات الاميركية والاسرائيلية في المنطقة.

واعتبر البخيتي ان الدعم اليمني للشعب الفلسطيني شكل ورقة ضغط على الكيان الصهيوني واميركا او غيرها، وخصوصا لحركة الملاحة الصهيونية وعزز معنويات الفلسطينيين وصمودهم في مواجهة الكيان، وهو رسالة الى الشعوب العربية والاسلامية بأن مواجهة الكيان وهزيمته امر ممكن ولا ينبغي ان نخاف من رد فعل اميركا واسرائيل، وبالتالي كسر حاجز الخوف سواء لدى الشعوب والحكومات ونأمل ان يكون له تأثير ايجابي في القريب العاجل.