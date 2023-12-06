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القوات اليمنية: استهدفنا مواقع عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش

القوات اليمنية: استهدفنا مواقع عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش
الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية، في إطار عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار عدوانه على قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وقالت القوات اليمنية، في بيان مقتضب مساء اليوم الأربعاء: “أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش المحتلة “إيلات””.

وأضافت: “قواتنا مستمرة في تنفيذ عملياتها، وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة”.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت القوات اليمنية للمرة الأولى استهداف "إسرائيل" بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ. وأعقبها إعلانات عدة مماثلة، شملت اختطاف سفن مملوكة لكيان الاحتلال.

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