القوات اليمنية: استهدفنا مواقع عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش

العالم-فلسطين

وقالت القوات اليمنية، في بيان مقتضب مساء اليوم الأربعاء: “أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش المحتلة “إيلات””.

وأضافت: “قواتنا مستمرة في تنفيذ عملياتها، وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة”.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت القوات اليمنية للمرة الأولى استهداف "إسرائيل" بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ. وأعقبها إعلانات عدة مماثلة، شملت اختطاف سفن مملوكة لكيان الاحتلال.