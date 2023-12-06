غوتيريش يطالب مجلس الأمن بالضغط لتفادي وقوع كارثة إنسانية في غزة

العالم - الأميرکيتان

واعتمد غوتيريش في ذلك على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادراً ما تستخدم والتي تسمح له "بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أيّ مسألة يرى أنها قد تهدّد حماية السلام والأمن الدوليين".

وكتب غوتيريش في رسالة إلى أعضاء المجلس وعددهم 15 دولة "إننا نواجه خطراً شديداً يتمثّل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككلّ وعلى السلام والأمن في المنطقة".

وحثّ غوتيريش أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً لتفادي كارثة إنسانية.

بدوره، قال المتحدّث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنّ هذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها غوتيريش هذا منذ تولّيه الأمانة العامة في عام 2017.

وسبق أن قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي، تقريره بشأن مجموعة اقتراحات لتطبيق القرار 2712، الداعي إلى "هُدن إنسانية" في غزة.

والشهر الماضي، زار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش معبر رفح، مشدداً على أنّه "يجب عدم معاقبة الشعب الفلسطيني مرتين، بالحرب ومنع المساعدات".