الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في الضفة الغربية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

"الكبار يموتون والصغار ينسون".. هذه معادلة الاحتلال منذ سرقته لفلسطين.. لكن لازال الأطفال يكبرون على مشاهد دماء الشهداء وأصوات الاشتباكات التي تشهد بشراسة المقاومين في الدفاع عن أرضهم.. حيث ودعت الضفة الغربية ثلاثة شهداء بعد تصديهم لاقتحامات الاحتلال لمناطقهم.

وفي حديث لمراسلتنا أوضح المتابع لشؤون الفلسطينية ليث جعار: "في ساعات ما بعد منتصف الليل اقتحم الاحتلال قرى طوباس ومخيم الفارعة وبلدة طمون أدى ذلك لارتقاء شهيدين واستهداف لعدد من المنازل.. في ساعات الصباح الأولى كان هناك اقتحام كبير لمخيم بلاطة في مدينة نابلس، حيث اقتحمت وحدات خاصة إسرائيلية المخيم، تبعها تعزيزات عسكرية إسرائيلية، وتم اعتقال أحد المطاردين، ومن ثم انسحب الاحتلال من المخيم على الفور."

وشهد يوم أمس تصعيد كبير، فكانت هناك اقتحامات متتالية لمدن الضفة الغربية، خلفت شهداء وجرحى ومعتقلين، لتزيد الفلسطينيين من إصرارهم على مواجهة محتلهم ودحره عن أرضهم.

وقال عصام الرياحي عم الشهيد عبد الناصر الرياحي الذي قام الاحتلال بقتله: "عبد الناصر يداوم في قوات الأمن الوطني، ونشأ وترعرع في عائلة فتحاوية، وكان من قادة كتاب شهداء الأقصى في داخل المخيم خلال انتفاضة الأقصى وخلال هذه الانتفاضة.. نحن لم نستغرب جرائم الاحتلال الاسرائيلي الذي يقتل الأطفال والشيوخ والنساء، والجميع في قطاعنا الحبيب والضفة الغربية.. ونحتسب عند الله والله يرحمهم.. عبدالناصر كان إنساناً محبوباً بين أهالي المخيم، وكان دائما مع الكبير والصغير في المخيم، يشارك الناس في جميع مناسباتهم."

وكباقي الأيام أعداد الشهداء لا تتوقف، والاقتحامات مستمرة لمختلف المناطق بالضفة الغربية.. فلا أحد معفى هناك من قذائف الاحتلال.. ولا تجف دموع الأمهات في الضفة الغربية ولا ينام الأهالي آمنين في بيوتهم، فبات رصاص الاحتلال كابوسا يقتل أحلام الفلسطينيين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..