كنعاني: مجموعة السبع، شريكة الكيان الصهيوني في ارتكاب الابادة الجماعية

العالم - ايران

واضاف كنعاني وهو يرد على بيان المؤتمر الافتراضي لمجموعة السبع اننا كما اعلنا مرارا فان السلاح النووي لا موقع له بتاتا في العقيدة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد ان الانشطة النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية شفافة بالكامل وسلمية وتتم في اطار حقوق ايران والتزاماتها وفقا لمعاهدة الحد من الانتشار النووي. لذلك فان ايران اوفت بجميع تعهداتها وهذا الامر حظي مرارا بتاييد وتاكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع ان المزاعم التي اثارتها مجموعة دول السبع هي اشبه بالسخرية التاريخية المرة لان بعض اعضاء هذه المجموعة وفي ضوء سجلهم الاستعماري الاسود وكذلك تخطيط وتنفيذ السياسات الهدامة والتدخلية والممارسات العسكرية في غرب اسيا وباقي مناطق العالم، تعد المسبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار والامن ليس في منطقتنا فحسب بل في ارجاء المعمورة.

ومضى يقول انه تم الاعلام مرارا وتكرارا ان مجموعات المقاومة في المنطقة تقرر وتعمل وفق تشخيصها ومبادئها واولوياتها ومصالح بلدانها وشعوبها لمواجهة والرد على جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني القاتل للاطفال، وهي لا تأتمر باوامر احد.

وندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بالدعم العسكري الامريكي والبريطاني الثقيل للكيان الصهيوني في الحرب على الفلسطينيين مشددا على ضرورة جعل دول مجموعة السبع تتحمل المسؤولية ازاء مشاركتها في جرائم الحرب وابادة النسل التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. واضاف ان مجموعة السبع لا يمكن لها من خلال الاكتفاء بالتنديد بعدد من المستوطنين الصهاينة ، التنصل من مسؤولياتها ومساهمتها ودعمها الهائل للجرائم الوحشية للكيان الصهيوني.