قصف مدرسة في بيت لاهيا، ومجزرة في رفح، واختطاف مسعفين + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشارت الزميلة إسراء البحيصي إلى أن الاحتلال الاسرائيلي لا زال يشن مجموعة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منها غارة على مدرسة في بيت لاهيا أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

كما لفتت إلى ارتكاب الاحتلال: مجزرة في رفح بحق عائلة الهوبي حيث استهدفتها يوم أمس، لحد الآن هناك شهداء تحت الانقاض بالإضافة إلى 20 شهيدا انتشلوا من هذه العائلة، مجزرة بحق عائلة أبو طه في خان يونس وقع فيها ثمانية شهداء.

وشددت على أن: الحدث الأبرز المتعلق بوزارة الصحة فی غزة هو إعلان الوزارة عن أنها لا تأمن عملية نقل الجرحى من الشمال إلى الجنوب.. حيث الشمال الآن بلا مشافي فالمستشفى الأندونيسي تم تدميرة ومستشفى كمال عدوان تم اقتحامه وتدمير أجزاء منه، والآن هناك محاصرة لمستشفى العودة.. وبالتالي لا يمكن بأي حالة من الأحوال تقديم الخدمات في هذه المشافي.. لذلك الجرحى بحاجة إلى نقل.

وأضافت أنه قد تم التنسيق مع الصليب الأحمر، ونقل اليوم مجموعة من الجرحى من الشمال إلى الجنوب.. فاعتقل الاحتلال أربعة مسعفين على طريق صلاح الدين في المنطقة الواصلة بين غزة والمنطقة الوسطى.. وبالتالي قالت الوزارة سنوقف نقل الجرحىة إلى حين يكون هناك ضمانات بعدم اختطاف الكوادر الصحية.

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