رئيسي يتباحث مع بوتين الوضع في غزة

العالم – خاص بالعالم

رئيسي دعا خلال لقاءه نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة في أسرع وقت ممكن واصفا الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في القطاع بأنها إبادة وجريمة في حق الإنسانية.

وقال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني:"ما يحصل في غزة إبادة جماعية للبشر ويجب إيجاد حل سريع، ومن المؤسف أن الكيان الإسرائيلي قتل ستة آلاف من الأطفال في غزة وما يبعث على الأسف أكثر إن هذه الجرائم تأتي بدعم من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الدول الغربية.. ويحدث كل ذلك في ظل عدم تحرك المنظمات الدولية وأدعياء حقوق الإنسان".

الرئيس الروسي الذي أعرب عن سعادتي لإستضافة نظيره الإيراني في موسكو أشار إلى ضرورة مناقسة الوضع في فلسطين والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"بالطبع من المهم جدا بالنسبة لنا أن نتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالوضع في فلسطين".

زيارة الرئيس الإيراني تأتي غداة زيارة قام بها الرئيس الروسي إلى كل مع السعودية والإمارات بحث خلالها مع قادة البلدين تعزيز التعاون المشترك لضمان الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعدوان التي يشنه الكيان الإسرائيلي في غزة بالإضافة إلى بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم، ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الرئيس الإيراني إلى روسيا حيث قام قبل عامين بزيارة مشابهة التقى خلالها بالقادة الروس كما ألقى كلمة بمجلس الدوما الروسي واجتمع مع الإيرانيين المقيمين في روسيا، وعقد اجتماعا مع الناشطين الاقتصاديين الروس.

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