الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٧:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الأسير المحرر محمود القطناني كان شاهدا على انتهاكات الإحتلال بحق الأسرى

الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

روى الاسير الفلسطيني المحرر محمود القطناني لقناة العالم، تفاصيل مرعبة عن قصص شاهدها وعايشها في سجون الاحتلال الإسرائليي من ضرب وتنكيل وسحل وقتل للأسرى.

العالمخاص بالعالم

تصادفك هذه اللوحة عند دخولك لمنزل عائلة قطناني في مخيم عسكر التي تزين مدخل المنزل والتي تحمل صورة عائلة لم يجتمع شملها منذ اكثر من10 أعوام، لينضم الشبل محمود لهذه الصورة بعد ان اعتقله الاحتلال اعتقالا اداري ليكون شاهدا على جرائم الاحتلال.

محمود الذي يروي شهادة تتضمن تفاصيل مرعبة عن قصص شاهدها وعايشها من ضرب وتنكيل وسحب لكل ما يحتاجه الإنسان ليحيى بحياة أقل ما يقال عنها عادية.

وليس هذا فقط بل وصلت الأمور بإدارة مصلحة السجون ووحدات القمع بقتل الاسرى كما حصل مع الأسير الطفل ثائر ابو عصب الذي عايشه محمود في ذات الزنزانة وكان ضحية على جرم الاحتلال الذي اعدمه بدم بارد.

لتكون كل هذه الذكريات قد لا تمحى من ذاكرة محمود ورفاقه الذين وقفو عاجزين عن تقديم اي مساعدة لرفيقهم الذي ينزف بين يديهم ومحاولة انقاذ انفسهم بلا حول لهم ولا قوة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

نتائج تحقيق إستهداف"إسرائيل"المتعمّد للصحفيين جنوب لبنان

فلسطين ترحب بمبادرة غوتيريش وتعتبر التحريض ضده بمثابة إرهابا

لأول مرة.. بلينكن واعتراف متأخر بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في غزه

خرازي يحذر من احتمال توسع الحرب في المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف