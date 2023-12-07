الأسير المحرر محمود القطناني كان شاهدا على انتهاكات الإحتلال بحق الأسرى

العالم – خاص بالعالم

تصادفك هذه اللوحة عند دخولك لمنزل عائلة قطناني في مخيم عسكر التي تزين مدخل المنزل والتي تحمل صورة عائلة لم يجتمع شملها منذ اكثر من10 أعوام، لينضم الشبل محمود لهذه الصورة بعد ان اعتقله الاحتلال اعتقالا اداري ليكون شاهدا على جرائم الاحتلال.

محمود الذي يروي شهادة تتضمن تفاصيل مرعبة عن قصص شاهدها وعايشها من ضرب وتنكيل وسحب لكل ما يحتاجه الإنسان ليحيى بحياة أقل ما يقال عنها عادية.



وليس هذا فقط بل وصلت الأمور بإدارة مصلحة السجون ووحدات القمع بقتل الاسرى كما حصل مع الأسير الطفل ثائر ابو عصب الذي عايشه محمود في ذات الزنزانة وكان ضحية على جرم الاحتلال الذي اعدمه بدم بارد.

لتكون كل هذه الذكريات قد لا تمحى من ذاكرة محمود ورفاقه الذين وقفو عاجزين عن تقديم اي مساعدة لرفيقهم الذي ينزف بين يديهم ومحاولة انقاذ انفسهم بلا حول لهم ولا قوة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...