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بعد مقتل نجل الوزير الإسرائيلي آيزنكوت هل سيصطف مع نتنياهو أم سيعارض الحرب؟

الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

الاعلام الاسرائيلي يركز في هذه اللحظات على مقتل نجل ايزنكوت وزير الحرب السابق هل سيذهب ايزنكوت الى رأي بنيامين نتنياهو بان الحرب بان تستمر، وان الامور ستذهب الى النهاية ام انه سيبقى على موقفه من الضروري ان يكون هنالك تواصل مع الولايات المتحده الامريكية. في محاوله التوقف لاطلاق النار.

العالم خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى ما اشارت إليه الصحافة الاسرائيلية قبل قليل الى ان 500 موظف في وكالات يهودية في الولايات المتحدة الامريكية قد رفعوا وثيقه الى الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالبون فيه بوقف الحرب فورا والعمل على استعادة الاسرى الاسرائيليين.

وكان قد أعلن جيش الإحتلال مقتل نجل غادي آيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان الأسبق في معارك قطاع غزة.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل بأن غال مئير آزنكوت (25 عاما)، وهو عنصر في الكتيبة 699 من هرتسيليا قرب تل أبيب، لقي مصرعه على يد المقاومة الفلسطينية شمالي القطاع.

يأتي هذا الإعلان بينما أقر جيش الاحتلال حتى الآن بمصرع 90 من ضباطه وجنوده منذ بدء التوغل البري في القطاع أواخر تشرين الأول الماضي، وفي المقابل تؤكد المقاومة أنها حصيلة القتلى الإسرائيليين في غزة بالمئات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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